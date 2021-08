Corinthians tem gol anulado pelo VAR e fica no empate com o Santos na Vila Belmiro

Jogo foi bem disputado e teve bom acionamento do árbitro de vídeo; resultado deixa os rivais paulistas no meio da tabela

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Giuliano estreou pelo Corinthians



O clássico entre Santos e Corinthians, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou sem gols na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia de Giuliano no Corinthians. Em um primeiro tempo mais disputado e concentrado no meio de campo, as duas equipes criaram pouco no ataque e não levaram tanto perigo aos gols adversários, mas o Corinthians foi quem teve mais oportunidades. No início da segunda etapa, o Santos assustou a meta de Cássio em chute cruzado e o Corinthians respondeu com Adson, mas João Paulo fez boa defesa. Aos 11, Gustavo Silva recebeu na direita e cruzou para Jô, que sozinho empurrou para o fundo das redes. Porém, o lance foi consultado pelo VAR e foi anulado por impedimento no início da jogada.

Aos 15 minutos, Gustavo Silva foi derrubado na grande área por Madson e o juiz marcou pênalti. O VAR foi acionado novamente e também anulou a ação. Depois dos sustos, Fernando Diniz promoveu mudanças na equipe santista, mas nada mudou no placar. Nos acréscimos, Marquinhos recebeu em boas condições no ataque, mas João Paulo fez a defesa. O resultado deixa o Santos em 8º na tabela e o Corinthians em 11º. Na próxima rodada, a equipe da Baixada viaja para encarar o Fortaleza no domingo, dia 15, às 18h15 (horário de Brasília), enquanto o Timão recebe o Ceará na Neo Química Arena no mesmo dia às 16h.