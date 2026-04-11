Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam pelo FIFA Series neste sábado (11), às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Rafael Ribeiro/CBF O confronto contra as sul-coreanas é o primeiro compromisso do Brasil na competição



As seleções brasileira e coreana se enfrentam neste sábado (11), às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. A partida marca a estreia do Brasil e da Coreia do Sul no FIFA Series.

Sem se enfrentarem há quase 11 anos, o confronto coloca frente a frente o oitavo colocado no Ranking Mundial Feminino da Fifa, o Brasil, e a 19ª colocada, a Coreia do Sul. Neste ano, o plantel de Arthur Elias goleou Costa Rica, por 5 a 2, e perdeu para Venezuela, por 2 a 1, e México, por 1 a 0. Do outro lado, as sul-coreanas disputaram as Eliminatórias para a Copa do Mundo, com vitória sobre Irã, Filipinas e Uzbequistão, empate contra Austrália e derrota para Japão.

Onde assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e SporTV, com início da transmissão às 22h30 (horário de Brasília).