Brasil x França: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do amistoso entre as seleções

Arte Jovem Pan Brasil x França



Brasil e França se enfrentam neste quinta-feira (26), às 17, em um amistoso antes da Copa do Mundo, que acontece em junho deste ano. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 16h30 no rádio e no YouTube com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian e Giovanni Chacon.

Assista à transmissão da Jovem Pan: