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Brasil x França: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do amistoso entre as seleções

  • Por Jovem Pan
  • 26/03/2026 16h05
  • BlueSky
Arte Jovem Pan Brasil x França Brasil x França

Brasil França se enfrentam neste quinta-feira (26), às 17, em um amistoso antes da Copa do Mundo, que acontece em junho deste ano. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 16h30  no rádio e no YouTube com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian e Giovanni Chacon.

Assista à transmissão da Jovem Pan:

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