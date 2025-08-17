Brasileirão feminino: Palmeiras faz 3 a 0 no Flamengo e avança para a semifinal

Palestrinas precisavam de dois gols para seguir no campeonato; Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierrez balançaram as redes

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF

O Palmeiras está na semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. As palestrinas venceram o Flamengo por 3 a 0, na manhã deste domingo (17) na Arena Barueri. O jogo de ida tinha terminado com a vitória das meninas da Gávea por 3 a 2, o que colocou pressão nas palmeirenses.

Mas elas não decepcionaram a torcida. Ainda no primeiro tempo, Tainá Maranhão fez uma bonita jogada pela esquerda e acertou o ângulo de Vivi, abrindo o placar. No segundo tempo, Brena marcou um golaço do meio de campo (o gol que Pelé não fez, sabe?) e ampliou a vantagem.

O jogo ficou tenso porque, apesar de ter muitas dificuldades na criação, o Flamengo só precisava de um gol para levar a decisão aos pênaltis. A técnica Rosana abriu o time e acabou levando o terceiro gol de Amanda Gutierrez nos acréscimos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o placar de 3 a 0, o Palmeiras avançou e vai enfrentar o Cruzeiro, melhor time da primeira fase, que venceu o RB Bragantino por 2 a 0. No outro lado da chave, São Paulo e Corinthians fazem o clássico das semis. As datas e horários dos jogos ainda não foram divulgadas pela CBF.