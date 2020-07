Brasileirão Feminino voltará com jogo entre Santos e Audax

A retomada do campeonato ainda terá Corinthians x Ferroviária e Internacional x Flamengo; finais serão disputadas nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro

Reprodução/Twitter Santos FC Com Cristiane, o Santos enfrenta o Audax na volta do Brasileirão Feminino



O confronto Santos e Audax-SP, no dia 26 de agosto, será o primeiro da retomada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, paralisado no dia 16 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. O cronograma detalhado, com jogos, datas, horários e locais até a 14ª rodada, foi anunciado nesta quarta-feira (29) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O torneio foi interrompido na metade da 5ª rodada, faltando três jogos para a conclusão. Além de Santos e Audax-SP, às 16h, na Vila Belmiro, outras duas partidas fecham a rodada, no dia 26 de agosto, às 19h30: o Corinthians recebe a Ferroviária-SP, na capital paulista, e o Internacional duela com o Flamengo – ainda sem local definido.

A CBF estabeleceu ainda as datas da fase mata-mata. As quartas de final serão nos dias 25 de outubro (jogo de ida) e 1° de novembro (volta). As semifinais ocorrerão nos dias 8 e 14 de novembro. Já a final está prevista para 22 de novembro e 6 de dezembro. No calendário da CBF, faltam apenas a definição dos duelos da 15ª rodada, a última da Primeira Fase (pontos corridos) do Brasileirão Feminino. Os confrontos serão realizados no dia 18 de outubro.