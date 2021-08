Brasileirão: Internacional surpreende e goleia o Flamengo por 4 a 0 no Maracanã

Vitória colorada contou com hat-trick de Yuri Alberto e ótima atuação do goleiro Daniel

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto marcou três gols do Internacional



O Flamengo recebeu o Internacional na noite deste domingo, 8, e foi surpreendido com uma atuação impecável do time Colorado. No Maracanã, os visitantes aplicaram uma goleada de 4 a 0, com direito a hat-trick de Yuri Alberto e ótimas defesas de Daniel. O resultado deixa o Inter na 11ª posição na tabela e os cariocas estacionados na 5ª colocação, com dois jogos a menos que os rivais. Dentro de campo Gabigol teve uma grande chance de abrir o placar logo aos nove minutos, mas finalizou para fora. Aos 19 minutos, Yuri Alberto tabelou com Edenílson e tocou na saída do goleiro Diego Alves, fazendo 1 a 0. Aos 40, o camisa 11 chutou cruzado e fez o segundo do Internacional. Quatro minutos depois, Daniel fez grande defesa em cabeçada de Bruno Henrique à queima-roupa.

No segundo tempo não demorou para os gaúchos balançarem as redes novamente. Em contra-ataque rápido, Taison marcou o terceiro aos oito minutos de partida. Aos 14, Daniel apareceu de novo para salvar em cabeçada de Léo Pereira. Aos 18, Gabigol foi expulso depois de bater palmas em lance irônico contra o árbitro e deixou a situação ainda mais difícil para o Flamengo. Com um a mais, o Internacional fez o quarto aos 24, de novo com Yuri Alberto. Nos últimos minutos, o goleiro colorado manteve sua boa atuação para decretar o placar em 4 a 0. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Sport no domingo, dia 15, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Colorado recebe o Fluminense no mesmo dia, às 20h30.