Briga entre corintianos e palmeirenses após Dérbi deixa cinco pessoas feridas

Torcedores do Corinthians e do Palmeiras protagonizaram uma briga na Avenida Maria Coelho Aguiar, no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, pouco depois do empate no Dérbi, na noite da última quarta-feira, 3, realizado na Neo Química Arena, a 40 km do local da confusão. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública informou que cinco homens ficaram feridos, sendo encaminhados para o Hospital Regional do Campo Limpo – dois deles já tiveram alta. Para encerrar o confronto, a Polícia Militar dispersou os torcedores e apreendeu barras de ferro, madeiras e pedras.

“A Polícia Militar foi acionada, na noite desta quarta-feira (03), para atender uma ocorrência de conflito entre torcedores na Avenida Maria Coelho Aguiar, no Jardim São Luís. No local, as equipes utilizaram técnicas de controle de multidões para dispersar os suspeitos, que fugiram. Os militares apreenderam barras de ferro, madeiras e pedras. Cinco homens ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional do Campo Limpo. Dois deles, que tiveram alta, estiveram no 47ºDP, onde o caso foi registrado, para apresentarem suas versões sobre os fatos. O caso será encaminhado ao 92ºDP para continuidade nas investigações”, informou a SSP.

Vale lembrar que este não é o primeiro conflito entre os torcedores de Corinthians e Palmeiras em 2021. No final de janeiro, horas antes do duelo entre o Alviverde e o Santos, pela final da Libertadores 2020, uma briga na região do Sacomã, Zona Sul de São Paulo, deixou um morto e outro gravemente ferido.