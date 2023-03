Campeão da Libertadores com o Flamengo, Pedro é eleito o Rei da América de 2022

Na tradicional votação feita pelo jornal ‘El País’, do Uruguai, o centroavante recebeu 68 votos, quatro a mais que o companheiro Giorgian de Arrascaeta

O atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito o Rei da América de 2022 nesta quarta-feira, 15. Na tradicional votação feita pelo jornal “El País”, do Uruguai, o centroavante recebeu 68 votos, quatro a mais que o companheiro Giorgian de Arrascaeta. Vencedor do prêmio em 2021, Julián Álvarez, atualmente no Manchester City, ficou na terceira posição – o argentino defendeu o River Plate no primeiro semestre do ano passado. Campeão continental, o Rubro-Negro ainda tinha Gabriel Barbosa como um dos concorrentes na premiação. Pedro, porém, levou a melhor de balançar as redes 29 vezes e dar 7 assistências em 59 jogos na temporada – ele também foi o artilheiro da Libertadores, com 12 gols marcados em 13 partidas. Com seu excelente desempenho, o jogador de 25 anos recebeu espaço na seleção brasileira e foi convocado para a Copa do Mundo 2022.