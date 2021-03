Campeão paulista de 2002, treinador Ruy Scarpino morre de Covid-19

Além do time de Itu, o comandante também passou por outros times do interior de São Paulo, como Sertãozinho, Atlético Sorocaba, União Barbarense, Itapirense, São José, Capivariano, Catanduvense, Red Bull Brasul, Santo André, São Bernardo, Linense e outros

Reprodução/Ituano Ruy Scarpino durante treinamento no Ituano



O treinador Ruy Scarpino morreu na manhã desta quarta-feira, 3, na cidade de Manaus, em decorrência da Covid-19, aos 59 anos de idade. Campeão paulista de 2002 no comando do Ituano, o técnico estava internado no Hospital Samel, na capital do Amazonas, desde o último domingo, 28, e até precisou ser entubado no início da semana, mas não resistiu. Além do time de Itu, o técnico também passou por outros times do interior de São Paulo, como Sertãozinho, Atlético Sorocaba, União Barbarense, Itapirense, São José, Capivariano, Catanduvense, Red Bull Brasul, Santo André, São Bernardo, Linense, Noroeste, Rio Branco e Taquaritinga. A informação foi confirmada inicialmente pela “Rádio Difusora”.

Ex-goleiro, Ruy Scarpino, natural de Vitória-ES, teve uma carreira como jogador de pouco destaque, passando por Moto Club, XV de Jaú, Rio Branco-ES, Portuguesa, Ferroviária e outros clubes menores entre as décadas de 1980 e 1990. Seu auge aconteceu como técnico, quando assumiu o Ituano e conquistou a Copa Paulista (2002), o Campeonato Paulista (2002) e a Série C do Campeonato Brasileiro (2003). Desde então, ele trabalhou em várias equipes, como Campinense-PB, Maranhão-MA, Altos-PI, Moto Club-MA, Cuiabá-MT, Ceará-CE, América-RN e Goiânia-GO, além do Amazonas-AM, onde estava até semana passada.

Em comunicado oficial, a FPF lamentou o acontecimento. “A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento do técnico Ruy Scarpino, na manhã desta quarta-feira, 3 de março, em Manaus, no Amazonas, onde estava internado há uma semana por complicações decorrentes da Covid-19.”