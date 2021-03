Abel Ferreira confirma escalação alternativa do Palmeiras no clássico com o Corinthians

Treinador alviverde vai poupar os principais jogadores para o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no próximo domingo

Reprodução/ Twitter Abel Ferreira e Gabriel Menino durante treinamento do Palmeiras nesta terça-feira, 02



O técnico Abel Ferreira cumpriu a promessa e vai escalar um time alternativo na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 03, diante do Corinthians, às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Apenas o zagueiro Luan, presente entre os titulares que venceram o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre, pela primeira partida de decisão da Copa do Brasil, deverá estar em campo no jogo válido pela segunda rodada. Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic, Alan Empereur, Matías Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Wesley, Gabriel Veron e Luiz Adriano ainda não foram inscritos no Paulistão. Todos estão sendo poupados para o segundo duelo pela Copa do Brasil, domingo, às 18 h, no Allianz Parque. Um empate vai garantir o título para o elenco alviverde.

Sem os protagonistas do elenco em ação, o Palmeiras pode entrar em campo com a seguinte escalação: Vinicius Silvestre (Jailson); Breno Lopes, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Gabriel Menino (Esteves) e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva. Por causa da final na Copa do Brasil, a diretoria do Palmeiras tentou adiar o clássico, mas o seu pedido não foi atendido pela Federação Paulista de Futebol. O time de Abel Ferreira está no Grupo C do Estadual, que tem a liderança do Ituano, com três pontos ganhos. Novorizontino e Red Bull Bragantino somam um ponto cada.

Corinthians tem surto de Covid-19 antes do derby

Nesta terça-feira, 02, o Corinthians informou que oito atletas e 11 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Entre os infectados estão os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos; o zagueiro Raul Gustavo, os meio-campistas Gabriel e Ramiro, além do atacante Cauê. Com Walter negociado com o Cuiabá, ainda não é possível saber quem assumirá a vaga no gol. Foi cogitado a possibilidade de pedido de adiamento do clássico junto à Federação Paulista de Futebol – FPF, mas a diretoria alvinegra voltou atrás.