Guardiola exalta Gabriel Jesus após 21ª vitória seguida do City: ‘É sensacional’

Com a vitória sobre o Wolverhampton, o time de Manchester disparou ainda mais na liderança do Campeonato Inglês, abrindo 15 pontos de vantagem para o rival United

EFE/EPA/Martin Rickett / POOL O Manchester City chegou ao 21º triunfo seguido



Em grande fase, o Manchester City derrotou o Wolverhampton por 4 a 1 na última terça-feira, 2, pelo Campeonato Inglês, e chegou ao 21º triunfo consecutivo na temporada. Logo após a partida, o treinador Pep Guardiola não economizou nos elogios ao falar sobre Gabriel Jesus, responsável por marcar duas vezes na vitória do time. O comandante catalão, porém, preferiu não destacar os gols feitos pelo brasileiro, mas, sim, a atitude e entrega dele.

“Você não pode imaginar como ficamos felizes quando Gabriel consegue marcar os gols que ele faz. Não dá para imaginar quantas coisas, que as pessoas não percebem, ele faz pelo time. Como ele nos ajuda na nossa primeira pressão e intensidade, ele é um cara sensacional”, afirmou Guardiola sobre Jesus, que fez 11 gols e deu três assistências em 27 jogos pelo City em todas as competições nesta temporada. “Ele tem muita influência em nossos jogos, mesmo que não apareça nas estatísticas. O que ele faz, e que as pessoas nunca percebem que ele faz, é incrível”, completou.

Com o resultado, o Manchester City disparou ainda mais na liderança da Premier League, abrindo 15 pontos de vantagem para o Manchester United, rival e próximo adversário, em confronto marcado para o próximo domingo, 7. “Estamos em uma boa posição, muito boa. Não esperava, há dois ou três meses, estar nesta posição. Agora temos que ficar tranquilos”, encerrou Guardiola.