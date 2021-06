Campeonato Brasileiro feminino define quartas de final; Botafogo e Bahia são rebaixados

Também jogarão a A-2 no próximo ano o Napoli-SC e o Minas Brasília; disputa das quartas só acontece após as Olimpíadas

Reprodução/ Twitter @SereiasdaVila Santos se classificou em quarto na tabela



A primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino A-1 terminou nesta quinta-feira, 24, com os oito classificados às quartas de final e a definição dos quatro rebaixados para a Série A-2. A disputa por posições durou até a última rodada, com o Avaí/Kindermann ficando com a última vaga para o mata-mata e o Flamengo eliminado depois de perder para a Ferroviária por 2 a 1. O Minas Brasília perdeu de 3 a 2 para o Palmeiras e caiu, assim como o Botafogo que empatou em 0 a 0 com o Grêmio. Napoli-SC e Bahia já estavam confirmados na segunda divisão do futebol feminino.

Depois de 15 jogos, o Corinthians terminou com a melhor campanha. Foram 38 pontos (12 vitórias, dois empates e uma derrota), um a frente do rival Palmeiras que fez uma grande temporada comandado por Bia Zaneratto. São Paulo e Santos se classificaram em terceiro e quarto, respectivamente, seguidos de Ferroviária, Internacional, Grêmio e Avaí/Kindermann. Os confrontos da próxima fase já foram definidos, incluindo a reedição da final do Brasileirão de 2020 entre Avaí e Corinthians, vencido pelo time alvinegro. As quartas só serão disputadas depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a partir do dia 15 de agosto.

Confira abaixo os jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino A-1:

Avaí/Kindermann x Corinthians

Ferroviária x Santos

Grêmio x Palmeiras

Internacional x São Paulo