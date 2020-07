Campeonato Gaúcho: Federação confirma data para Internacional x Grêmio

Gauchão será reiniciado com o maior clássico do estado; data e horário do Gre-Nal ainda estavam em aberto, mesmo depois da liberação do governo

Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação Grêmio e Inter já se enfrentaram duas vezes em 2020



Após a liberação do governo estadual, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que o clássico entre Internacional e Grêmio será disputado no dia 22, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo será válido pela quarta rodada do segundo turno. Data e horário do Gre-Nal ainda estavam em aberto, mesmo depois da liberação do governo, anunciada no dia 9, quinta-feira passada. Inicialmente, a ideia era retomar a competição no dia 23. Mas a Federação conseguiu antecipar para o dia 22, por ser uma quarta-feira, dia acostumado a receber os jogos das rodadas do meio de semana.

Suspenso desde 16 de março, o Estadual do Rio Grande do Sul ganhou a permissão para voltar após o governo aprovar protocolo de retorno elaborado pela Federação. No retorno da competição, os demais jogos serão: Pelotas x Brasil, Juventude x Caxias e Novo Hamburgo x Aimoré, além de Ypiranga x Esportivo e São Luiz x São José.

Na sequência, serão disputadas mais duas rodadas, as semifinais, em jogos únicos, e a decisão do segundo turno, em 5 de agosto. Se o Caxias for campeão, se tornará vencedor do Campeonato Gaúcho, pois também faturou o primeiro.

Caso isso não aconteça, poderá haver um conflito de datas para a disputa da final em dois jogos, pois o Campeonato Brasileiro terá início no dia 8 de agosto.

*Com informações do Estadão Conteúdo