Campeonato Paulista será transmitido pela Record a partir de 2022

Emissora terá exclusividade na TV aberta, enquanto o Youtube será a única plataforma digital a transmitir o campeonato

Reprodução Campeonato Paulista de 2022 será transmitido pela Record TV



O Campeonato Paulista masculino mudou de casa. Depois de anos sendo transmitido pela TV Globo, a partir de 2022 será televisionado pela Record TV. A negociação foi firmada nesta sexta-feira, 24, e tem prazo de quatro anos e 16 partidas a cada temporada, sendo um jogo por rodada na primeira fase, um das quartas, uma semifinal e as duas finais. O grupo comemorou em nota dizendo que “transmitirá os dois mais importantes campeonatos regionais do Brasil”, o Paulistão e o Campeonato Carioca. O Youtube também adquiriu os direitos do campeonato com direito a 16 partidas. Na edição de 2021, o São Paulo conquistou o título depois de 15 anos de jejum.