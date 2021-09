Vampeta diz que Palmeiras chega mais pressionado para clássico contra o Corinthians: ‘É cobrado por títulos’

Segundo comentarista do programa Esporte em Discussão, equipe alviverde chega mais pressionada para confronto por conta da pressão por bons resultados

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para comentarista, expectativas em torno do futebol do alviverde aumentam a pressão



Vivendo momentos distintos na temporada, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, 25. A equipe treinada por Sylvinho tenta engrenar e garantir uma posição no topo da tabela e uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Já os comandados de Abel Ferreira dividem os esforços na caçada pelo Atlético-MG no Brasileirão e no duelo contra o mesmo Galo pela semifinal da Libertadores. Após empatar no jogo de ida, o Verdão disputará a partida da volta fora de casa na próxima terça-feira, 28. Caso vença a partida, o Corinthians chegará aos 33 pontos, ficando empatado com o Red Bull Bragantino, 5ª colocado do campeonato, mas sendo superado nos critérios de desempate. Em caso de vitória do Palmeiras, os comandados de Abel Ferreira chegarão a 41 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-MG.

Durante o programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, o comentarista Vampeta afirmou que a cobrança de títulos do Palmeiras faz com que a pressão seja maior para o alviverde, citando também que a possibilidade de mais vagas diretas na Libertadores motivará ainda mais o Corinthians. “Eu acho que o Palmeiras chega mais pressionado pelo que se espera do Palmeiras na temporada. O Corinthians está aí se remontando para ver se fica entre os seis primeiros. Com a vitória do Athletico-PR e do Red Bull Bragantino na Sul-Americana e provavelmente uma final brasileira (na Libertadores), podem abrir sete vagas diretas para a Libertadores. O Palmeiras é mais cobrado por títulos”, afirmou Vampeta, que ressaltou que uma derrota para o Corinthians poderia afetar a equipe no confronto contra o Galo. Além disso, o comentarista citou que, mesmo que Abel Ferreira decida poupar titulares, ainda contará com ótimas peças, como Renan, Victor Luís, Gustavo Scarpa e Wesley.

