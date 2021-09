Especulado no Flamengo e no Fluminense, Dani Alves define o que fará até o final do ano; confira

Aos 38 anos, o jogador não conseguiu fechar um acordo para defender nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro, cujo prazo para inscrição de novos jogadores termina nesta sexta-feira, 24; anúncio foi feito em seu Instagram

EFE/EPA/Marcelo Endelli / POOL Daniel Alves deixou a partida entre Racing e São Paulo com dores



Depois de uma saída conturbada do São Paulo, Daniel Alves começou a negociar com diversas equipes no Brasil, sendo especulado em clubes como Flamengo e Fluminense. Entretanto, o lateral anunciou hoje que ficará sem jogar até o fim de 2021. Aos 38 anos, o jogador não conseguiu fechar um acordo para defender nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro, cujo prazo para inscrição de novos jogadores termina nesta sexta-feira, 24. Em seu perfil no Instagram, Daniel Alves confirmou a decisão, dizendo que ser campeão pelo seu time do coração “não tem preço” e apontando que não tomou sua decisão visando unicamente o aspecto financeiro. “Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado”, afirmou o atleta.

No último dia 17, o São Paulo anunciou a rescisão do contrato com Daniel Alves após o jogador anunciar que não defenderia o clube enquanto sua dívida não fosse quitada. De acordo com o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor irá quitar a dívida com o lateral-direito em cinco anos. Ao todo, o clube pagará R$ 25 milhões ao veterano, sendo R$ 18 milhões que a agremiação paulista já devia, além de R$ 7 milhões de uma multa por romper o vínculo. Assim, a partir de janeiro do ano que vem, a agremiação paulista depositará R$ 417 mil por mês na conta do atleta até o fim de 2026.