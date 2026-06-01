Brasil intimida? Vitória da Seleção repercute positivamente no exterior

O jornal As, da Espanha, destacou a vitória do Brasil – penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil x Panamá no estádio do Maracanã, amistoso internacional antes da Copa do Mundo, neste domingo (31)



A vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá no domingo (31) viralizou no exterior. O jornal As, da Espanha, destacou a vitória do Brasil – penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo – e afirmou que “Brasil intimida!”. O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti deslanchou apenas no segundo tempo, quando o treinador fez várias alterações na equipe.

“Carlo Ancelotti fez substituições e com elas chegou uma chuva de gols. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra, com energias renovadas. E a pressão que se viu no início da partida foi a chave de um jogo que mudou por completo. Em 10 minutos, a seleção canarinha destroçou o rival“, analisou o As.

“O jogo se converteu em um enfrentamento sem nenhum tipo de competitividade. O Panamá não soube encaixar os golpes, caindo por terra o que foi visto no primeiro tempo. Com muito mais controle, a seleção brasileira ditou o ritmo do jogo, apesar que os jogadores quiseram mais gols, assim como o público”, prosseguiu.

O Brasil ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo. A partida amistosa acontecerá em Cleveland, nos Estados Unidos.

“Bailando, celebrando e goleando. O Brasil se despediu dos torcedores da melhor forma. Alimentando as esperanças para um Mundial em que não partirá como equipe favorita. Mas demonstrando que não pode ser tirado nunca do debate”, finalizou o jornal espanhol.