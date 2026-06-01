Com dupla brasileira, Catar divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; confira

Anfitrião da Copa de 2022 está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Mohammed Muntari, autor do único gol do Catar em Copas do Mundo



O Catar anunciou nesta segunda-feira (01) a lista de convocados para o Mundial deste ano. A lista do técnico espanhol Julen Lopetegui conta com dois atletas de origem brasileira: o atacante Edmilson Junior, do Al-Duhail, e o lateral-esquerdo Lucas Mendes, do Al-Wakrah.

Anfitrião da Copa de 2022, Catar está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina. A estreia será contra a seleção suíça no dia 13 de junho, às 16 horas (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Confira os convocados

Goleiros

Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Salah Zakaria (Al-Duhail)

Defensores

Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa)

Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

Homam Al-Amin (Al-Duhail)

Lucas Mendes (Al-Wakrah)

Issa Laye (Al-Arabi)

Pedro Miguel (Al-Sadd)

Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

Meio-campistas

Assim Madibo (Al-Duhail)

Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

Ahmed Fathy (Pyramids)

Karim Boudiaf (Al-Duhail)

Jassem Gaber (Al-Rayyan)

Mohamed Mannaj (Al-Shamal)

Atacantes

Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf)

Ahmed Alaa (Al-Rayyan)

Akram Afif (Al-Sadd)

AlMoez Ali (Al-Duhail)

Edmilson Junior (Al-Duhail),

Hasan Al-Haydos (Al-Sadd)

Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

Tahsin Mohammed (Al-Duhail)

Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd)

Quem são os brasileiros no Catar?

Edmilson Junior nasceu na Bélgica e é filho do ex-jogador brasileiro Edmílson Paulo da Silva, revelado pelo Sport e que se destacou no futebol belga nos anos 1990. Depois de despontar como promessa na Europa, o filho foi para o Al-Duhail, do Catar, onde atua desde 2018. Já Lucas Mendes é paranaense, nasceu em Curitiba e foi revelado pelo Coritiba. Entre 2012 e 2014 defendeu o Olympique de Marselha e em 2014 se transferiu para o futebol catari, onde ganhou destaque.

A dupla de brasileiros reforça o elenco do Catar para o segunda Copa do Mundo do país do Oriente Médio. Na edição passada, os catarianos caíram ainda na fase de grupos.