Com dupla brasileira, Catar divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; confira
Anfitrião da Copa de 2022 está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina
O Catar anunciou nesta segunda-feira (01) a lista de convocados para o Mundial deste ano. A lista do técnico espanhol Julen Lopetegui conta com dois atletas de origem brasileira: o atacante Edmilson Junior, do Al-Duhail, e o lateral-esquerdo Lucas Mendes, do Al-Wakrah.
Anfitrião da Copa de 2022, Catar está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina. A estreia será contra a seleção suíça no dia 13 de junho, às 16 horas (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Confira os convocados
Goleiros
- Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
- Meshaal Barsham (Al-Sadd)
- Salah Zakaria (Al-Duhail)
Defensores
- Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa)
- Boualem Khoukhi (Al-Sadd)
- Homam Al-Amin (Al-Duhail)
- Lucas Mendes (Al-Wakrah)
- Issa Laye (Al-Arabi)
- Pedro Miguel (Al-Sadd)
- Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
- Sultan Al-Brake (Al-Duhail)
Meio-campistas
- Assim Madibo (Al-Duhail)
- Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
- Ahmed Fathy (Pyramids)
- Karim Boudiaf (Al-Duhail)
- Jassem Gaber (Al-Rayyan)
- Mohamed Mannaj (Al-Shamal)
Atacantes
- Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf)
- Ahmed Alaa (Al-Rayyan)
- Akram Afif (Al-Sadd)
- AlMoez Ali (Al-Duhail)
- Edmilson Junior (Al-Duhail),
- Hasan Al-Haydos (Al-Sadd)
- Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
- Tahsin Mohammed (Al-Duhail)
- Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd)
Quem são os brasileiros no Catar?
Edmilson Junior nasceu na Bélgica e é filho do ex-jogador brasileiro Edmílson Paulo da Silva, revelado pelo Sport e que se destacou no futebol belga nos anos 1990. Depois de despontar como promessa na Europa, o filho foi para o Al-Duhail, do Catar, onde atua desde 2018. Já Lucas Mendes é paranaense, nasceu em Curitiba e foi revelado pelo Coritiba. Entre 2012 e 2014 defendeu o Olympique de Marselha e em 2014 se transferiu para o futebol catari, onde ganhou destaque.
A dupla de brasileiros reforça o elenco do Catar para o segunda Copa do Mundo do país do Oriente Médio. Na edição passada, os catarianos caíram ainda na fase de grupos.
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