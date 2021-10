Cano oferece camisa LGBTQIA+ do Vasco a jogador australiano que se assumiu gay

Joshua Cavallo, de 21 anos, tornou pública sua sexualidade e recebeu apoio de muitos atletas

Reprodução/ Twitter @Germancanoofi Cano com a camisa especial LGBTQIA+ do Vasco



Joshua Cavallo, atleta de 21 da Austrália, se assumiu homossexual durante esta semana e causou comoção no mundo do futebol. Poucos são os jogadores que têm coragem de revelar sua sexualidade pelo grande preconceito no meio. Nesta sexta-feira, 29, o atacante argentino German Cano, do Vasco, mandou uma mensagem para Cavallo nas redes sociais o parabenizando pela coragem e oferecendo a camisa LGBTQIA+ da equipe da Colina. “Olá amigo queria te agradecer pela coragem que você tem, precisamos de mais pessoas como você no mundo sem medo de nada, sua frase ficou na minha cabeça SEJA VOCÊ MESMO. Gostaria de te enviar minha camiseta LGBT do nosso querido time @VascodaGama você é um exemplo de campeão”, escreveu no Twitter. A camisa do Vasco foi lançada em janeiro e esgotou em menos de uma hora nas compras pelo site.