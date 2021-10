PSG sofre, mas vence o Lille no fim e abre vantagem na liderança do Francês

Com gols de Marquinhos e Di Maria, o time parisiense chega aos 31 pontos, dez a mais que o segundo colocado

Reprodução/ Twitter @PSG_inside Di Maria marcou aos 43 minutos do segundo tempo, dando a vitória ao PSG



Sem Mbappé e com Messi apenas no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain sofreu, mas derrotou o Lille por 2 a 1 nesta sexta-feira, 29, em Paris, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória o PSG se consolida na liderança, com 31 pontos, e deixa o atual campeão bem afastado, em 11º, com apenas 15 pontos. Apesar da boa fase da equipe, quem comandou o início do jogo foi o Lille, que não deu grandes oportunidades para Messi e Neymar. Logo no primeiro minuto de partida, Donnarumma foi obrigado a fazer bela defesa, após finalização de Yilmaz. Aos 31 minutos, a superioridade dos visitantes se transformou em vantagem no placar. Yilmaz passou por Kehrer e cruzou para o artilheiro David concluir com rapidez: 1 a 0. Aos 39, Di Maria, em uma das poucas jogadas bem armadas pelo PSG nos primeiros 45 minutos, surgiu livre pela meia direita, tentou colocar em diagonal, mas errou por muito pouco.

O PSG voltou para a etapa final sem Messi, que era dúvida para a partida por causa de dores na coxa. Icardi entrou no seu lugar. A disputa ficou mais aberta, com o líder do campeonato pressionando mais o adversário, que não abdicou do ataque. De tanto pressionar, o PSG chegou ao empate com Marquinhos, aos 29 minutos, em uma bela finalização de pé direito do meio da área no ângulo superior direito. Aos 40 minutos, Neymar deu lindo passe de trivela para Icardi, mas Grbic saiu bem e fez a defesa. Mas não teve jeito. Aos 43, em bela assistência de Neymar, Di Maria, um dos destaques do time, fez o gol da virada para delírio da torcida do PSG.

*Com informações do Estadão Conteúdo