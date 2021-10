João Victor responde sobre renovação de Gabriel Pereira no Corinthians

O zagueiro também ‘entregou’ quem será o substituto de Cássio na partida contra a Chapecoense, marcada para segunda-feira, na Neo Química Arena

João Victor concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, e falou sobre a sequência negativa do sistema defensivo do Corinthians. Nos últimos dez jogos, o Alvinegro paulista foi vazado em nove, perdendo pontos preciosos no Campeonato Brasileiro por conta na instabilidade no setor. “A gente está em busca de uma evolução, pois não estamos satisfeitos com o que a gente vem desempenhando defensivamente. A gente quer, sim, ser a melhor defesa do campeonato”, afirmou, revelando trabalhos extras por melhora no setor. “Estamos fazendo trabalhos específicos entre os zagueiros para evitar ao máximo que saiam gols durante os jogos para conseguirmos enganar uma sequência sem tomar”, revelou.

Sem papas na língua, o solícito defensor “adiantou” a escalação de Matheus Donelli no gol na partida contra a Chapecoense, marcada para segunda-feira, 1º de novembro, pela 29º rodada do Brasileirão – o jovem entrará na vaga do suspenso Cássio. Além disso, ele revelou torcida por renovação do meia Gabriel Pereira. “Cássio é um jogador muito importante, mas temos muita confiança no Donelli, que é um excelente goleiro, vai fazer uma grande partida e nos ajudar bastante”, elogiou. “E o Gabriel também vem nos ajudando muito, espero que chegue a um acordo. Existe o empresário, mas quem decide (a permanência) é o jogador.”

Será a primeira partida de João Victor com a Neo Química Arena lotada. E ele não esconde a apreensão para fazer bonito, sobretudo por causa da família, que estará em peso nas arquibancadas. “Expectativa enorme para o próximo jogo, pela primeira vez vou atuar com o estádio com 100% do público, minha família toda estará lá e será algo gratificante”, disse. “Espero que a gente consiga sair vitorioso, será uma partida complicada. Apesar de a Chapecoense estar lá embaixo na tabela, é um adversário que tem muita qualidade. Mas vamos fazer de tudo para sair com a vitória para seguir subindo na tabela.”