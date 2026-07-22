Carlos Alberto Parreira apresenta ‘melhora global’ e deve deixar a UTI

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Parreira deu entrada ao hospital no dia 16 de junho, por causa de problemas no pulmão

Ex-técnico da Seleção Brasileira e Campeão Mundial (1994) Carlos Alberto Parreira participa da cerimônia de posse do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo (fora do quadro), na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, em 9 de abril de 2019

Há mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira apresenta melhora a cada dia no tratamento contra uma inflamação pulmonar. Segundo Boletim Médico divulgado nesta quarta-feira (23), pode deixar a UTI até o fim de semana após apresentar “uma melhora global de seu quadro clínico.”

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Parreira deu entrada ao hospital no dia 16 de junho, por causa de problemas no pulmão. Diagnosticado com câncer, o ex-treinador passou por uma traqueostomia, um procedimento que permitiu a inserção de umas cânula no pescoço para ventilação artificial.

O estado de saúde de Parreira chegou a ser definido como “grave”, mas com o passar do tempo, o tratamento vem dando resultados e o progresso já o permite sonhar em voltar para casa. Inicialmente, porém, o próximo passo é deixar a UTI.

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira apresenta uma melhora global de seu quadro clínico. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise”, informou o Boletim Médico desta quarta.

Acrescentado de outra boa notícia à família, amigos e fãs de Parreira. “A previsão é que até o final da semana ele seja transferido para uma unidade semi-intensiva – área hospitalar voltada para pacientes que apresentam um quadro estável, mas que ainda exigem atenção especial e monitoramento regular.”

Parreira permanece sob acompanhamento do pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do Hospital Samaritano Barra.