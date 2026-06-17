Carlos Alberto Parreira é internado no Rio de Janeiro

Estado de saúde do técnico do Tetra não foi divulgado

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, foi internado nesta quarta-feira (17). A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Parreira foi o treinador do Brasil na conquista do Tetra em 1994, na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. Ele trata um Linfoma de Hodgkin desde 2023. O câncer atinge o sistema linfático.

O carioca participou de dez Copas do Mundo por cinco seleções diferentes: Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul.

É ele o técnico brasileiro que mais dirigiu seleções estrangeiras, com dez passagens. Entre 1970 e 2014, foram sete participações em Mundiais, como preparador, técnico e coordenador.

Veja a nota do hospital

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”