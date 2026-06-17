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Carlos Alberto Parreira é internado no Rio de Janeiro

Estado de saúde do técnico do Tetra não foi divulgado

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Ex-técnico da Seleção Brasileira e Campeão Mundial (1994) Carlos Alberto Parreira participa da cerimônia de posse do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo (fora do quadro), na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, em 9 de abril de 2019. (Foto de Douglas Shineidr / AFP)
Ex-técnico trata um Linfoma de Hodgkin desde 2023 Douglas Shineidr / AFP)

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, foi internado nesta quarta-feira (17). A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Parreira foi o treinador do Brasil na conquista do Tetra em 1994, na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. Ele trata um Linfoma de Hodgkin desde 2023. O câncer atinge o sistema linfático.

O carioca participou de dez Copas do Mundo por cinco seleções diferentes: Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul.

É ele o técnico brasileiro que mais dirigiu seleções estrangeiras, com dez passagens. Entre 1970 e 2014, foram sete participações em Mundiais, como preparador, técnico e coordenador.

Veja a nota do hospital

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”

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