Casemiro diz que posição de jogadores da seleção sobre a Copa América ‘está muito clara’

Capitão deu entrevista após a vitória contra o Equador e disse que atletas só se manifestarão oficialmente após as Eliminatórias

Reprodução/TV Globo

A seleção brasileira vive uma semana conturbada. Depois da confirmação da realização da Copa América no Brasil, o técnico Tite revelou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 3, que os atletas exigiram uma conversa com a comissão técnica e a diretoria da CBF sobre o torneio, mas não pôde revelar muito. Após a vitória por 2 a 0 contra o Equador na noite desta sexta-feira, 4, o capitão Casemiro também comentou sobre o assunto. “Não podemos falar, mas todo mundo sabe o nosso posicionamento. Mais claro impossível, o Tite deixou claro o que pensamos sobre a Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar nossas opiniões, rolaram muitas coisas, mas infelizmente …”, disse.

Assim como o técnico comentou na coletiva que somente se posicionaria após a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o jogador foi na mesma linha. “Queremos falar, mas não queremos desviar o foco. Hoje ganhamos um jogo de Copa do Mundo que é importante para nós e queremos expressar nossa opinião. Se é certo ou não cada um vai determinar”, finalizou. O Brasil ainda tem um confronto contra o Paraguai, na próxima terça-feira, dia 8, antes do início da Copa América. Há rumores de um possível boicote de alguns jogadores da seleção brasileira e de outras seleções.