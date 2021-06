Seleção brasileira volta a campo após sete meses e vence o Equador pelas Eliminatórias

Richarlison e Neymar marcaram os gols da vitória do Brasil por 2 a 0

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Richarlison marcou o primeiro gol da partida



A seleção brasileira masculina voltou aos gramados após sete meses. Em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil recebeu o Equador nesta sexta-feira, 4, no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e empatou em 0 a 0. Líder das eliminatórias, a seleção continua no topo com 15 pontos contra 11 da Argentina. A novidade na escalação de Tite foi Gabigol, que não começava uma partida como titular na Amarelinha há cinco anos. No jogo o Brasil assustou pouco no começo, chegando com mais perigo só aos 19 minutos. A partir daí, no entanto, começou a melhorar e aos 41, Gabriel recebeu de Danilo na pequena área e marcou, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Nos acréscimos do primeiro tempo, Neymar levou uma pancada no tornozelo e preocupou.

No segundo tempo, o Brasil continuou em cima e teve duas boas chances antes dos 10 minutos com Neymar e Richarlison, que caíram na grande área. O Equador até ensaiou uma chegada na meta de Alisson, mas sem grande perigo, e quem balançou as redes foi o Brasil. Aos 19, Richarlison abriu o placar em chute cruzado. O Brasil ainda teve o enorme chance com Gabigol, aos 29, mas cabeceou sem goleiro para fora. Aos 43, Gabriel Jesus foi derrubado na grande área e o VAR marcou pênalti. Neymar foi para a cobrança e o goleiro Domínguez defendeu, mas o VAR mandou voltar e o camisa 10 acertou, fazendo 2 a 0. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, dia 8, contra o Paraguai às 21h30 (horário de Brasília). Esse será o último jogo antes do início da Copa América, no dia 13 de junho contra a Venezuela no Mané Garrincha.