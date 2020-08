Cavani no Galo? Clube faz consulta por atacante, livre desde saída do PSG

Além dos brasileiros, portugueses do Benfica também estão interessados no uruguaio

Reprodução/PSG Cavani encerrou seu vínculo com o PSG após quatro temporadas



O atacante Edinson Cavani, de 33 anos, está sem clube desde o fim de seu contrato no PSG, e um clube brasileiro é um dos cotados para trazê-lo para mais perto do seu país natal. Segundo informações do GE, durante a paralisia dos campeonatos por conta da covid-19, o Atlético-MG consultou as condições de contratação do uruguaio, e o staff do jogador se informou sobre a situação atual da equipe.

Ainda de acordo com o site, pessoas próximas ao jogador afirmaram que voltar a atuar na América do Sul é um desejo do atleta, que quer ficar perto da família, que vive no Uruguai. Além do Atlético-MG, Cavani recebeu sondagens de clubes de todo o mundo, incluindo o Benfica, de Jorge Jesus, que já contratou Pedrinho, do Corinthians, e negocia com o Grêmio para levar Everton Cebolinha.

Nos últimos dias, o irmão e agente de Cavani, Walter Guglielmone, esteve em Portugal para negociar com o time. Segundo informações da imprensa europeia, o salário pedido é uma das dificuldades no acerto – fator que também pode ser um impeditivo para os mineiros.

Os valores e o status das negociações ainda são desconhecidos. Cavani foi por revelado pelo Danubio, e de lá, vendido para o futebol italiano, onde atuou por Palermo e Napoli. O jogador esteve no PSG de 2013 a 2020, disputou três Copas do Mundo pelo Uruguai, além de edições da Copa América e Olimpíadas.