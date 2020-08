‘Para nós é mais uma final’, diz Zidane sobre importância de jogo contra o City

Na Inglaterra, clube precisa reverter a derrota sofrida por 2 a 1 na Espanha na partida de ida

EFE/JuanJo Martín Zidane comandará o Real Madrid contra o Manchester City nesta sexta-feira



A Liga dos Campeões está de volta, e logo de cara o Real Madrid tem uma missão das mais difíceis para seguir na competição. Nesta sexta, o clube encara o Manchester City, na Inglaterra, e precisa reverter a derrota sofrida por 2 a 1 na Espanha, ainda em fevereiro, para se classifica às quartas de final. De acordo com Zidane, a equipe está pronta para o desafio.

“Nós nos preparamos bem para jogar esta partida. É um jogo de volta, sabemos o resultado da primeira partida, a desvantagem, mas estamos focados e sabemos que amanhã (sexta-feira) é outra final. É a segunda partida desta fase e vamos tentar fazer uma ótima partida”, disse.

O francês não confirmou se Hazard, que sofreu com muitas lesões ao longo da temporada, e na reta final do Campeonato Espanhol ficou fora de partidas importantes, será titular na sexta-feira. No entanto, as esperanças deram uma esperança ao torcedor merengue.

“Ele sentiu um pouco de desconforto no final do Campeonato Espanhol, mas agora está muito melhor e tivemos muito tempo para nos preparar para o jogo. Está tudo bem e com confiança. Quando ele sofreu uma lesão durante a temporada é verdade que jogar a cada dois dias se torna difícil de se recuperar. Agora ele está bem e não precisa jogar com desconforto”, comentou.

Já o inglês Gareth Bale, não estará em campo e nem ao menos viajou para a Inglaterra, por conta de um problema pessoal. Zidane não deu muita atenção para a ausência. “Dizem muitas coisas. Temos uma relação de respeito entre treinador e jogador. É uma conversa privada, só posso dizer que preferiu não jogar e o resto é entre ele e mim”, sintetizou.

* Com Estadão Conteúdo