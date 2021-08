Com últimos 3 classificados, Liga dos Campeões terá sorteio da fase de grupos nesta quinta; veja onde assistir

RB Salzburg, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk confirmaram suas vagas nesta quarta; torneio começa dia 14 de setembro

EFE/EPA/ANTONIO BAT Sheriff Tiraspol, da Moldávia, é a grande surpresa da fase de grupos



A Liga dos Campeões de 2021/22 conheceu nesta quarta-feira, 25, todos os classificados para a fase de grupos. Na última rodada da fase preliminar, RB Salzburg, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk, que venceu na prorrogação, confirmaram suas vagas ao vencerem Brondy (4 a 2), Dínamo (3 a 0) e Mônaco, respectivamente. Ontem, Benfica, Young Boys e Malmo já tinham se classificado. Sendo assim todas as 32 equipes que estarão na fase de grupos do maior torneio europeu já foram conhecidas e nesta quinta-feira, 26, a partir das 13h (horário de Brasília), a Uefa realizará o sorteio para a primeira fase em Istanbul, na Turquia. Para quem quiser assistir o evento, que também premiará os melhores jogadores de 2020/21, a TNT Sports e a HBO Max irão transmitir no Brasil a partir das 12h30.

Serão oito grupos com quatro equipes cada, tendo confrontos de ida e volta. As sete rodadas da fase de grupos já tem datas: duas acontecem em setembro entre os dias 14 e 15, e 28 e 29. Em outubro apenas uma, dias 19 e 20. Em novembro também serão duas: dias 2 e 3, e 23 e 24. A última rodada está marcada para 7 e 8 de dezembro. A final está marcada para o dia 28 de maio de 2022, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia.

Confira abaixo os potes do sorteio da fase de grupos:

Pote 1: Chelsea, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting;

Pote 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla e Borussia Dortmund

Pote 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Zenit, Benfica, Shakhtar Donetsk, RB Salzburg e Atalanta.

Pote 4: Club Brugge, Olympique de Marseille, Milan, Malmo, Wolfsburg, Young Boys, Besekitas e Sheriff.