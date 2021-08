Nacho é absolvido pela Conmebol e pode enfrentar o Palmeiras na semi da Libertadores

Meia do Atlético-MG tinha sido expulso no jogo de ida das quartas, contra o River Plate, e não ganhou suspensão adicional

Reprodução/ Atletico-MG Nacho tem sido muito importante para a equipe do Atlético na temporada



A Conmebol absolveu o meia Nacho Fernández nesta segunda-feira, dia 23, de uma suspensão adicional após o atleta do Atlético-MG ter sido expulso no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate. Sendo assim, Nacho poderá enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo da semifinal, no dia 21 de setembro, no Allianz Parque. Segundo comunicado publicado pela entidade, Nacho já cumpriu sua suspensão, na partida de volta das quartas, e não terá nova punição. No entanto, o jogador foi multado em 2 mil dólares (R$ 10 mil, aproximadamente) pelo cartão vermelho, de acordo com o previsto no Código Disciplinar da Conmebol. O valor será debitado da quantia de Clube de Televisão ou Direitos de Patrocínio recebida pelo Galo. Importante para o clube desde que chegou, em fevereiro de 2021, o meia participou de 23 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências.