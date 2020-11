CBF define mandos de SPFC x Grêmio e Palmeiras x América-MG na Copa do Brasil

Confira também as datas dos confrontos das semifinais do torneio

Divulgação/CBF Taça da Copa do Brasil de 2020



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira, 24, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, que estão marcadas para o final de 2020, entre os dias 23 e 30 de dezembro. Após o sorteio realizado na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, ficou decidido que o São Paulo jogará a segunda partida contra o Grêmio em casa, no Morumbi. O mesmo acontece com o América-MG, que fará o jogo de volta contra o Palmeiras, no Estádio Independência, em Minas Gerais.

Veja como ficou os mandos da Copa do Brasil