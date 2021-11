Flavio Prado bate boca com Vampeta após detonar Renato Gaúcho: ‘Está destruindo o Flamengo’

Os comentaristas do programa ‘Esporte em Discussão’, da Jovem Pan, entraram em conflito durante o debate sobre a qualidade do técnico flamenguista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado e Vampeta discutiram sobre a qualidade de Renato Gaúcho, técnico do Flamengo



Flavio Prado e Vampeta protagonizaram um verdadeiro bate boca no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, desta terça-feira, 9. Desafeto de Renato Gaúcho, o jornalista voltou a criticar o técnico do Flamengo após o empate diante da Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. “Continuo achando o Renato um treinador fraco, presepeiro, sem estudo e que incentiva a falta de estudo. O Flamengo tem que demitir? Não! Tem que continuar e admitir os erros que o clube comete. Se trouxe o cara, segura ele lá. Mandá-lo embora, neste momento, é errado. O time é uma zona! Sabe o que o Renato fez com a equipe? Em três semanas, destruiu um time que estava armado taticamente. Virou uma bagunça tática”, declarou.

Vampeta, entretanto, discordou do companheiro de bancada, saindo em defesa do técnico flamenguista. “Para mim, Renato Gaúcho é o segundo melhor treinador do Brasil, atrás apenas do Cuca. Existem três times no Brasil que foram montados para ser campeão: o Atlético-MG, que está muito perto de ganhar o Brasileirão, além de Palmeiras e Flamengo, que vão fazer a final da Libertadores. Em relação a tática, tirando o Renato Gaúcho, qual treinador estuda muito e está chegando em finais? Meter o pau no Renato é fácil… É só pegar uma frase. Dos que estão estudando, quem está ganhando título? Nenhum. O Milton Mendes fez vários cursos, fala inglês e não foi bem em nenhum lugar. Então, é uma incompetência da CBF em oferecer esses cursos”, disparou o ex-jogador.

Flavio Prado ainda rebateu o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, resgatando uma frase de Renato Gaúcho dita na época em que o técnico trabalhava no Grêmio. “Quem foi que falou que com R$ 200 milhões dá para ganhar tudo e dar show? Foi o Renato! Os cursos fazem os técnicos mais capacitados… Nenhum treinador faz milagre. O Sylvinho, por exemplo, estudou, chegou no Corinthians e fez essa ‘mulambada’ ir para a Libertadores”, completou o jornalista.