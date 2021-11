Jovem Pan News exibe a partida entre Athletico-PR e Atlético-MG com exclusividade na TV fechada

Canal transmitirá um confronto da Série A do Brasileiro pela primeira vez; os dois times se enfrentam na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, a partir das 18h30

Du Caneppele/Photopress/Estadão Conteúdo - 02/11/2021 Jovem Pan fechou acordo com o Athletico-PR em setembro para exibir todos os jogos do time paranaense em casa no Brasileirão



A TV Jovem Pan News transmitirá o jogo do Campeonato Brasileiro entre Athletico-PR e Atlético-MG, na próxima terça-feira, a partir das 18h, de maneira exclusiva na TV fechada. Será a primeira vez que o recém-inaugurado canal da Jovem Pan exibirá uma partida da Série A do Brasileiro. Líder da competição, a equipe mineira precisa vencer na Arena da Baixada, em Curitiba, para impedir que o Palmeiras se aproxime. A diferença entre as duas equipes hoje, a oito rodadas do fim do Brasileirão, é de dez pontos. O duelo na capital paranaense começará às 18h30, mas a transmissão será aberta meia hora antes nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e da Claro, no aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play.

Em setembro, a Jovem Pan fechou um acordo com o clube paranaense para transmitir, ao vivo e com imagens, todos os confrontos do Furacão como mandante. Quem quiser ter acesso completo às partidas na Arena da Baixada precisa se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, não apenas inscrito. O assinante pagará o valor de R$ 24,99 por mês para poder ver essa sequência completa de jogos e conteúdos exclusivos. Neste Brasileirão, o Athletico ainda enfrentará Ceará, Cuiabá e Palmeiras em seu estádio.