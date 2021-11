Palmeiras e Flamengo têm ‘pedreiras’ quatro dias antes da final da Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro; confira

Foto: ALVARO BUENO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho durante partida entre Flamengo x Grêmio



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro na noite da última quarta-feira, 10. Finalistas da Copa Libertadores da América, marcada para 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, Palmeiras e Flamengo terão jogos complicados às vésperas da decisão do torneio continental. Quatro dias antes, o Alviverde recebe o líder Atlético-MG, podendo ainda estar brigando pela taça do nacional. No mesmo dia, os comandados de Renato Gaúcho visitam o Grêmio, ex-time do treinador que está desesperado para sair da zona de rebaixamento.

A princípio, a CBF não gostaria de aceitar o pedido do Flamengo de realizar os jogos após o dia 5 de dezembro, data estipulada para encerrar o Brasileirão. A entidade, entretanto, acabou cedendo ao clube rubro-negro, determinando a rodada final no dia 9 de dezembro. Para o Palmeiras, caso ainda pense no que seria o 11º título do Brasileirão, será preciso ganhar do Galo, distante a dez pontos neste momento. O Flamengo, ao mesmo tempo, está com onze pontos a menos que o líder e também precisaria de uma arrancada nesta reta final.

Confira como ficaram as últimas rodadas:

Dia 23/11

2ª rodada – Grêmio x Flamengo (19 horas, na Arena do Grêmio)

35ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG (19 horas, no Allianz Parque)

Complemento da 35ª rodada:

24/11 – Fluminense x Internacional (21h30)

25/11 – Santos x Fortaleza (19 horas)

25/11 – Ceará x Corinthians (20 horas)

29/11 – Atlético-GO x Bahia (19 horas)

30/11 – Juventude x Red Bull Bragantino (19 horas)

01/12 – América-MG x Chapecoense (21 horas)

02/12 – Grêmio x São Paulo (20 horas)

03/12 – Athletico-PR x Cuiabá (19 horas)

03/12 – Sport x Flamengo (20 horas)

36ª rodada:

26/11 – Bahia x Grêmio (19 horas)

26/11 – Chapecoense x Atlético-GO (21h30)

27/11 – Red Bull Bragantino x América-MG (19h30)

27/11 – São Paulo x Sport (21h30)

28/11 – Corinthians x Athletico-PR (16 horas)

28/11 – Atlético-MG x Fluminense (16 horas)

28/11 – Internacional x Santos (19 horas)

30/11 – Flamengo x Ceará (20 horas)

30/11 – Cuiabá x Palmeiras (22 horas)

03/12 – Fortaleza x Juventude (19 horas)

37ª rodada

05/12 – Corinthians x Grêmio (16 horas)

05/12 – Atlético-MG x Red Bull Bragantino (16 horas)

05/12 – Bahia x Fluminense (16 horas)

05/12 – Internacional x Atlético-GO (19 horas)

05/12 – Ceará x América-MG (19 horas)

06/12 – São Paulo x Juventude (19 horas)

06/12 – Athletico-PR x Palmeiras (19 horas

06/12 – Flamengo x Santos (20 horas)

06/12 – Chapecoense x Sport (21 horas)

06/12 – Cuiabá x Fortaleza (22 horas)

38ª rodada:

09/12 – Fluminense x Chapecoense (21h30)

09/12 – Palmeiras x Ceará (21h30)

09/12 – Santos x Cuiabá (21h30)

09/12 – América-MG x São Paulo (21h30)

09/12 – Grêmio x Atlético-MG (21h30)

09/12 – Fortaleza x Bahia (21h30)

09/12 – Sport x Athletico-PR (21h30)

09/12 – Red Bull Bragantino x Internacional (21h30)

09/12 – Juventude x Corinthians (21h30)

09/12 – Atlético-GO x Flamengo (21h30)