CBF divulga datas e horários da rodada de volta das quartas da Copa do Brasil

Conforme anunciado pela entidade, o cronograma inicial foi alterado para não prejudicar os clubes que vão ser desfalcados por seleções na Data Fifa, marcada para acontecer entre 30 de agosto e 9 de setembro com jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Reprodução/Twitter/Flamengo_en/18.07.2021 Gabigol não vai desfalcar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã nesta quarta-feira, 18, as datas e os horários dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Conforme anunciado pela entidade, o cronograma inicial foi alterado para não prejudicar os clubes que vão ser desfalcados por seleções na Data Fifa, marcada para acontecer entre 30 de agosto e 9 de setembro com jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Desta forma, Daniel Alves, do São Paulo, Guilherme Arana, do Atlético-MG, EÉverton Ribeiro e Gabigol, ambos do Flamengo, não vão ser baixas em suas respectivas equipes. O outro convocado é o goleiro Weverton, do Palmeiras, mas o clube paulista já está fora da competição nacional de mata-mata.

Assim, o primeiro semifinalista sai do duelo entre Santos e Athletico-PR, no dia 14 de setembro, uma terça-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. No dia seguinte, mais duas definições: Flamengo x Grêmio, no Rio de Janeiro, e Fortaleza x São Paulo, em Fortaleza. Por fim, Atlético-MG e Fluminense decidem a última vaga no dia 16, em Belo Horizonte. Os jogos de ida das quartas de final já haviam sido divulgados pela CBF e acontecem na semana que vem, entre os dias 25 e 26.

Confira a tabela das quartas de final da Copa do Brasil:

RODADA DE IDA

25/08 (quarta-feira)

19 horas

Athletico-PR x Santos – Arena da Baixada (Curitiba)

21h30

Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (Porto Alegre)

São Paulo x Fortaleza – Morumbi (São Paulo)

26/08 (quinta-feira)

21h30

Fluminense x Atlético-MG – Engenhão (Rio de Janeiro)

RODADA DE VOLTA

14/09 (terça-feira)

21h30

Santos x Athletico-PR – Vila Belmiro (Santos)

15/09 (quarta-feira)

21h30

Flamengo x Grêmio – Maracanã (Rio de Janeiro)

Fortaleza x São Paulo – Arena Castelão (Fortaleza)

16/09 (quinta-feira)

21h30

Atlético-MG x Fluminense – Mineirão (Belo Horizonte)