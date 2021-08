Diego Costa desembarca em BH prometendo ‘dedicação e gols’ no Atlético-MG

O atacante ainda exaltou o elenco do Atlético-MG, que volta a campo na próxima quarta-feira, 18, para enfrentar o River Plate, nas quartas de final da Copa Libertadores da América

Reprodução/Twitter/@Atletico Diego Costa é o novo reforço do Atlético-MG



Diego Costa demonstrou muita empolgação ao desembarcar em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira, 17. De volta ao Brasil após 15 anos, o novo reforço do Atlético-MG não escondeu a felicidade de vestir a camisa do time mineiro. “Poder vir pro Galo, um time com tradição, uma torcida, uma massa apaixonada. Depois de muitos anos na Europa, tinha o sonho de poder jogar no futebol brasileiro e nada melhor que aqui”, disse o centroavante ainda no aeroporto. “Quero agradecer o carinho e dizer ao torcedor que não vai faltar dedicação, raça e, claro, gols, que eles vão esperar. Vou tentar fazer meu melhor dentro de campo pra poder retribuir todo carinho que venho recebendo”, declarou.

O atacante ainda exaltou o elenco do Atlético-MG, que volta a campo na próxima quarta-feira, 18, para enfrentar o River Plate, nas quartas de final da Copa Libertadores da América. “O Galo tem um time impressionante, vem fazendo uma temporada muito boa e eu venho para tentar somar, ajudar da melhor maneira possível. Dá pra ver que o time está bem encaixado, numa dinâmica muito boa. Espero me agrupar e dar um pouco do meu melhor pra poder somar. E que amanhã (quarta-feira) possamos passar à semifinal (da Libertadores)”, afirmou o centroavante de 32 anos.