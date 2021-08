RB Bragantino vence Rosário Central por 1 a 0 e avança para semifinal da Sul-Americana

Equipe paulista já tinha vencido o jogo de ida por 4 a 3 e se garantiu na próxima fase do torneio continental pela primeira vez em sua história

EFE/Alexandre Schneider É a primeira vez na história que o clube chega nas semifinais da Copa Sul-Americana



O RB Bragantino conseguiu avançar à primeira semifinal da Copa Sul-Americana de sua história nesta terça-feira, 17, ao vencer o Rosário Central por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com gol de Arthur. O resultado da partida de ida, que terminou em 4 a 3 para o Massa Bruta, foi fundamental para o avanço de fase da equipe paulista. Mas o jogo foi sofrido, assim como o segundo tempo da primeira partida. Aos 17 minutos, o Rosário abriu o placar com Marco Ruben, mas o VAR foi acionado e invalidou o gol por impedimento. Ainda no primeiro tempo, Arthur acertou o travessão de Broun. Na segunda etapa, foi a vez de Praxedes cabecear para a meta dos argentinos e Broun fazer uma grande defesa. Apesar de ter mais posse de bola e mais finalizações, o Rosário não conseguiu balançar as redes e a classificação ficou com o Bragantino.

E na máxima de quem não faz, toma, nos acréscimos Arthur acertou um chute do meio de campo e fez o gol da classificação. Na próxima fase, a equipe de Bragança enfrenta o vencedor do confronto entre Santos e Libertad. Na partida de ida, a equipe da Vila Belmiro venceu por 2 a 1 e o retorno será na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Paraguai. O Brasil ainda tem como representante o Athletico-PR, que enfrenta a LDU Quito também na quinta-feira, mais cedo às 19h15 (horário de Brasília) para tentar reverter o placar de 1 a 0 para os equatorianos.