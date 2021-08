Choque-Rei alviverde: Palmeiras vence São Paulo por 3 a 0 e avança à semifinal da Libertadores

Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula marcaram na vitória do Alviverde no Allianz Parque

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga festeja o primeiro gol do Palmeiras com os companheiros



Atual campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras superou o rival São Paulo nesta terça-feira, 17, por 3 a 0 no Allianz Parque e avançou para a semifinal. O jogo de ida das quartas de final terminou 1 a 1 no Morumbi na semana passada e, no agregado, o alviverde passou. A partida foi bem disputada, mas teve leve vantagem do Palmeiras na primeira etapa. Com uma leve vantagem pelo gol fora de casa, a equipe de Abel Ferreira não ficou atrás e aos 10 minutos Raphael Veiga recebeu de frente para o gol e chutou no canto de Volpi, que aceitou e abriu o placar. Na sequência, Rodrigo Nestor bateu colocado e quase empatou o jogo. Aos 39, Rony bateu de primeira e forçou uma bela defesa do goleiro são paulino. No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor e teve uma grande chance aos 12 minutos com Pablo, que recebeu sozinho na pequena área, mas chutou muito pra cima.

No entanto, a partir daí o jogo foi alviverde. Aos 15, Raphael Veiga bateu uma falta perigosa e Volpi se esticou para defender. Aos 21, Dudu acertou o ângulo em um belo gol, ampliando para 2 a 0. Aos 32, Patrick de Paula chutou de fora da área, a bola desviou em Arboleda e morreu no fundo da rede, fazendo 3 a 0. O Tricolor Paulista ficou ainda mais comprometido quando, aos 36 minutos, Victor Bueno foi expulso depois de entrada forte em Gustavo Gómez. Nos minutos finais foi só administrar e a vaga na semifinal ficou com o Palmeiras. Agora a equipe espera o vencedor do duelo entre Atlético-MG e River Plate. O time brasileiro venceu por 1 a 0 o jogo de ida.