CBF divulga datas e locais da decisão da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará

Final será disputada em dois jogos nos próximos finais de semana: 1º e 8 de maio; partida de ida será em Salvador

Reprodução/ Twitter Decisão da Copa do Nordeste acontece em dois jogos



No último sábado, 24, Ceará e Bahia se classificaram para a final da Copa do Nordeste após vencerem Vitória e Fortaleza, respectivamente. A final de 2021 é a reedição da temporada passada que terminou com título para o Vozão. Desta vez o time do técnico Dado Cavalcanti quer um resultado diferente e começa a sua caminhada no próximo sábado, dia 1º, no estádio Pituaçu, em Salvador. Nesta segunda-feira, 26, a CBF anunciou as datas dos confrontos e os horários. Ambos os jogos serão às 16h (horário de Brasília). O segundo jogo da decisão será no dia 08 de maio, sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Essa é a terceira vez que Ceará e Bahia se enfrentam na final da Copa do Nordeste. Nas outras duas ocasiões, em 2015 e 2020, quem levou a melhor foi o time do Ceará. Apesar do retrospecto ruim, no ranking de maiores ganhadores do torneio o Bahia está a frente do rival com três títulos (2001, 2002 e 2017), empatado com o Sport e tem cinco vices (1997, 1999, 2015, 2018 e 2020). O Ceará vem logo atrás com duas conquistas e foi vice apenas em 2014.