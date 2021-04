Real Madrid x Chelsea: Vinicius Jr. diz estar mais ‘maduro’ antes de semi da Liga dos Campeões

Em entrevista ao site oficial da Uefa, organizadora do torneio, o brasileiro afirmou que está feliz em representar a equipe espanhola em um jogo tão importante e disse estar se sentindo mais preparado para este momento

Juanjo Martín/EFE Vinicius Júnior é atacante do Real Madrid



O atacante Vinicius Júnior deverá estar em campo na importante partida entre Real Madrid e Chelsea, no Alfredo Di Stéfano, na Espanha, marcada começar às 16 horas (de Brasília) desta terça-feira, 27, pela rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Em entrevista ao site oficial da Uefa, organizadora do torneio, o brasileiro afirmou que está feliz em representar a equipe espanhola em um jogo tão importante e disse estar se sentindo mais preparado para este momento. Para corroborar a sua fala, o ex-Flamengo ainda citou os dois gols marcados diante do Liverpool, na fase anterior, que ajudaram o conjunto madrileno a avançar na competição.

“É o melhor time do mundo e estou muito feliz por estar aqui. Todos me amam e fazem de tudo para me ajudar. Marquei esses dois gols em um jogo tão importante (contra o Liverpool) e colocar o time na semifinal da maior competição do mundo é a melhor sensação”, disse o atacante. “Aprendo todos os dias com o Zidane, ele é um grande treinador. Ele também me dá muita confiança e aprendo todo o tipo de coisas em campo. Em termos de tática, foi um dos treinadores que mais me pressionou para fazer as coisas e agora as faço com muita naturalidade e calma. Estou muito mais maduro”, completou.

Vinicius Júnior também falou sobre a possibilidade de levantar duas taças na temporada. Além de estar na semifinal da Liga dos Campeões, o Real Madrid é o segundo colocado no Campeonato Espanhol, com apenas dois pontos a menos que o rival Atlético de Madrid. “Estou feliz com o desempenho do clube no final da temporada e com a possibilidade de conquistar dois títulos. Poderíamos ter feito melhor na fase de grupos, já que cometemos erros em alguns jogos que não deveríamos ter cometido”, arrematou.