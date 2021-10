CBF libera retorno dos visitantes aos estádios; Fla-Flu terá as duas torcidas

A entidade ressaltou a necessidade do ‘trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, torcedores e federações’ no que diz respeito à troca de informações e à adoção das boas práticas para o retorno de público

Dhavid Normando/Futura Press/Estadão Conteúdo - 15/09/2021 Torcedores do Flamengo fazendo a festa no Maracanã



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou na noite da última segunda-feira, 18, uma atualização no Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios. Como principal novidade, a entidade liberou aa presença dos torcedores visitantes aos estádios que já recebem público a partir da 28.ª rodada do Brasileirão, que acontecerá no próximo final de semana. No comunicado, a CBF ressaltou a necessidade do “trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, torcedores e federações” no que diz respeito à troca de informações e à adoção das boas práticas para que o retorno de público seja positivo e definitivo.

Um dos primeiros jogos com torcedores dos dois times será o clássico entre Fluminense e Flamengo, marcado para o próximo sábado, 23, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo clube das Laranjeiras. “O Fluminense esclarece que tem um acordo com o Flamengo desde o início da parceria no Maracanã. Por ele, os dois clubes dividem igualmente o número de ingressos colocados à venda no seu clássico. Esta semana, em razão das mudanças que vêm ocorrendo nas operações de estádio desde o retorno do público, os clubes acordaram em consultar a CBF sobre a regra para visitantes. Uma medida de antecipação visando à melhor organização, pois havia a informação extra oficial de que tal medida de permissão de visitantes estava sendo cogitada”, informou o clube tricolor em uma nota oficial. “Tanto assim que, uma vez consultada, a CBF informou que a volta dos visitantes será permitida já na próxima rodada. Portanto, absolutamente de acordo com a boa relação institucional dos clubes que dividem a gestão do Maracanã, há dois anos, com muito sucesso”, finalizou o Fluminense, mandante no clássico.