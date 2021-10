Treinador do Barcelona abre o jogo sobre possível retorno de Daniel Alves; confira 

No último domingo, o atleta de 38 anos concedeu entrevista ao jornal espanhol “Sport”, dizendo que se ofereceu para voltar a atuar com a camisa da equipe espanhola

Reprodução/Marco Galvão/CBF Daniel Alves durante treino da seleção brasileira



Daniel Alves está sem clube desde que rescindiu com o São Paulo, há cerca de um mês, devido aos problemas financeiros do clube paulista. No último final de semana, o experiente lateral-direito chegou a acenar um possível retorno ao Barcelona, onde se consolidou como um dos melhores da posição por muitos anos. Questionado sobre o tema em entrevista coletiva, o treinador do time catalão, Ronald Koeman, disse desconhecer o assunto. “Não sei, ninguém do clube me falou nada sobre esse assunto ou sobre essa possibilidade, então prefiro não comentar”, afirmou o técnico, dois dias depois da vitória sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

Jogador com mais títulos na história do futebol, Daniel Alves viveu o seu auge no Barcelona, onde conquistou três vezes a Liga dos Campeões e seis vezes o Campeonato Espanhol. No último domingo, o atleta de 38 anos concedeu entrevista ao jornal espanhol “Sport”, dizendo que se ofereceu para voltar a atuar com a camisa da equipe espanhola, pelo qual atuou entre 2008 e 2016. “O único lugar neste mundo onde tenho casa é em Barcelona. Se acham que precisam de mim, só têm que me chamar”, comentou o lateral-direito, que recusou algumas propostas de clubes brasileiros para tentar voltar ao futebol europeu.

Já sobre o Barcelona, Koeman mostrou preocupação com a partida diante do Dínamo de Kiev, na Ucrânia, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, marcada para quarta-feira, 20. Até o momento, em dois jogos, os catalães ainda não pontuaram e ocupam a última posição do grupo. “Temos que vencer para ter a chance de ir para a segunda fase. Não há outra escolha a não ser vencer a partida. Sabemos o que temos de fazer, que é marcar pontos. É a única possibilidade de passar”, resumiu o técnico.