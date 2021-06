Com gol de falta de Messi, Argentina empata com o Chile em estreia na Copa América

Camisa 10 abriu o placar em belo chute no primeiro tempo; Vargas empatou em rebote de pênalti

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica

No primeiro jogo do Grupo A da Copa América, Argentina e Chile se enfrentaram no Nilton Santos e empataram em 1 a 1, com direito a gol de falta de Messi e atuação do VAR. Ainda nesta segunda-feira, Paraguai e Bolívia fecham as estreias do grupo. A partida também foi marcada por uma homenagem a Diego Maradona antes de a bola rolar, com direito a fogos de artifício e show de luzes. Dentro de campo a partida foi bem disputada, igualmente ao confronto pelas Eliminatórias que também terminou em 1 a 1, na semana passada. Quem abriu o placar foi Lionel Messi, em uma cobrança perfeita de falta aos 32 minutos. A Albiceleste continuou em cima e cinco minutos depois, Lautaro recebeu de frente para o gol, mas chutou para fora.

Na segunda etapa, logo aos sete minutos, Vargas recebeu de frente para o goleiro Martínez, que fez a defesa. Na sequência, Vidal chegou para chutar e travou com Tagliafico. O lance foi revisado pelo VAR e o árbitro deu pênalti. Vidal foi para a cobrança, Martínez defendeu, a bola bateu na trave e voltou em Vargas, que cabeceou para as redes e empatou o jogo. Mesmo empatando, o Chile continuou sofrendo com o ataque argentino e aos 34 minutos, Nico González teve duas chances claras e jogou para fora. No último lance, o árbitro de vídeo ainda checou um possível pênalti para a Argentina, mas nada marcou.