CBF promete alterar calendário da Copa do Brasil após convocação da seleção para as Eliminatórias

Reprodução/Twitter @LibertadoresBR Gabigol, astro do Flamengo, foi convocado por Tite para a rodada tripla das Eliminatórias



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prometeu nesta sexta-feira, 13, alterar o calendário das quartas de final da Copa do Brasil. Com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro convocados para os próximos três jogos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, a entidade anunciou que irá mudar a data dos jogos de volta das quartas de final, que estavam marcados para a primeira semana de setembro, justamente no período em que a Canarinho estará reunida para as partidas contra Chile, Argentina e Peru, marcadas, respectivamente, para os dias 2, 5 e 9 do próximo mês.

“Nós já conversamos com o Manoel Flores, que é o diretor de competições (da CBF), que pediu para deixar um recado: hoje mesmo (sexta) será publicado um ajuste no calendário, exatamente para que evite esses conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados”, afirmou o coordenador da seleção, Juninho Paulista. Assim, o São Paulo de Daniel Alves, o Atlético-MG de Guilherme Arana, e o Flamengo de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, não deverão perder seus atletas nessas partidas decisivas do torneio.