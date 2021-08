Tite exalta Daniel Alves e fala sobre possível retorno de Hulk à seleção brasileira 

Em entrevista coletiva, o técnico tratou de enaltecer o veterano de 38 anos, que foi campeão olímpico no Jogos de Tóquio-2020; atacante do Atlético-MG vivia a expectativa de voltar a ser convocado

Lucas Figueiredo/CBF Daniel Alves voltou a ser convocado para a seleção brasileira principal



Daniel Alves, lateral direito do São Paulo, voltou a ser convocado para defender a seleção brasileira principal nesta sexta-feira, 13. Em entrevista coletiva, o técnico Tite tratou de exaltar o desempenho do veterano de 38 anos, que foi campeão olímpico no Jogos de Tóquio-2020. “Ele tem dois cunhos, me sinto muito bem para falar de Daniel Alves. Falar da qualidade técnica é redundância, títulos é bater no molhado. Capacidade de reciclar, estar aberto e passar seus conhecimentos. Ter sempre uma visão otimista, comportamento dentro e fora do campo são exemplares”, disse o comandante da Canarinho.

O treinador, por outro lado, precisou explicar a ausência de Hulk na lista. Principal jogador do Atlético-MG na temporada, o atacante participou da Copa do Mundo de 2014 e vivia a expectativa de retornar à seleção brasileira. “Claro que os grandes atletas em alto nível estão sempre sendo acompanhados, ele está dentro daquilo que buscamos de todos que estão se destacando”, resumiu Tite, que passou a palavra para César Sampaio, seu auxiliar técnico. “Hulk vive um grande momento, está na nossa lista larga. Estamos acompanhando, quanto mais atletas em alto nível tivermos é melhor para montarmos uma Seleção mais forte”, comentou.