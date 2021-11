CBF suspende Chapecoense x Atlético-GO devido ao mau tempo em Chapecó

O avião do clube goiano não conseguiu aterrissar na cidade catarinense e precisou retornar para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo

Reprodução/Twitter/@ACGOficial Jogadores do Atlético-GO precisaram retornar para São Paulo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, na manhã desta sexta-feira, 26, suspender a partida entre Chapecoense x Atlético-GO, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e que estava marcada para as 21h30 (de Brasília), em Chapecó. O motivo é o mau tempo da cidade catarinense, que impediu o pouso do Dragão na noite de quinta – O avião do clube goiano não conseguiu aterrissar e precisou retornar para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A entidade deve divulgar a nova data do confronto nos próximos dias.

“Por volta das 18 horas desta quinta-feira, a delegação do Atlético Goianiense seguiu viagem a caminho de Chapecó-SC, com saída do Aeroporto de Guarulhos-SP. Entretanto, devido às condições climáticas adversas, não foi possível aterrissar no Aeroporto local. A aeronave tentou iniciar a descida, porém, era impossível continuar devido a forte turbulência. Com isso, o comandante decidiu pelo retorno do avião para Guarulhos-SP, em um processo que durou cerca de 3 horas e 30 minutos. Após o susto, a delegação atleticana aguardou no aeroporto a ida para o hotel por mais 50 minutos”, informou o Atlético.

Já rebaixada, a Chapecoense apenas cumpre tabela e tenta não ficar com a pior campanha de um time na Série A na “Era dos Pontos Corridos”. Já o Atlético-GO ainda está na luta contra o rebaixamento para a Série B. Com 41 pontos conquistados em 34 jogos realizados, o Dragão tem 4 pontos a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona da degola. Para se livrar de qualquer possibilidade, o time goiano precisa somar mais de 45 pontos.