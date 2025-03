Ceará é campeão do Campeonato Cearense após empate contra o Fortaleza

Com a vitória na primeira partida da final por 1 a 0, o Vozão garantiu seu 47º título estadual, superando o rival Fortaleza e se tornando o maior vencedor do torneio

O Ceará se sagrou campeão do Campeonato Cearense neste sábado (22), ao empatar em 1 a 1 com o Fortaleza no estádio Castelão. Com a vitória na primeira partida da final por 1 a 0, o Ceará garantiu seu 47º título estadual, superando o rival Fortaleza e se tornando o maior vencedor do torneio. Durante o primeiro tempo, o árbitro expulsou Matheus Bahia, jogador do Ceará, mas após a análise do VAR, a decisão foi revertida e o cartão vermelho foi trocado por um amarelo.

Na segunda metade do jogo, Gastón Ávila, do Fortaleza, também recebeu cartão vermelho, deixando sua equipe em desvantagem numérica. O Fortaleza abriu o placar com um gol de Lucas Sasha, mas o Ceará não se deixou abater e conseguiu igualar o marcador com um gol de Pedro Raul, assegurando assim o título. Essa conquista é um marco importante para o clube, que celebra mais um troféu em sua história.

As duas equipes se reencontrarão em breve, já que estão programadas para se enfrentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo fim de semana. A expectativa é alta para esse confronto, que promete ser emocionante.

Além do Ceará, outros clubes também se destacaram em suas respectivas competições estaduais. O Avaí garantiu o Campeonato Catarinense ao empatar com a Chapecoense em 1 a 1, conquistando seu 19º título. Em Pernambuco, o Sport venceu o Retrô por 3 a 2 na final do campeonato estadual.

Em Natal, o América e o ABC empataram em 1 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar. No Campeonato Paranaense, Maringá e Operário também empataram, desta vez em 2 a 2, na final do torneio. Essas disputas estaduais mostram a competitividade do futebol brasileiro em diferentes regiões.

Publicado por Fernando Dias