Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Ceará e Atlético-MG se enfrentam pelo Copa do Brasil nesta quarta, às 21h30, no Castelão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ceará tenta reverter a vantagem de um gol do Galo e conta com o apoio da torcida



Ceará e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13, às 21h30, no Castelão, em partida válida pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontece após a vitória do Galo em casa por 2 a 1 no jogo de ida.

O Vozão entrou na segunda fase da competição; já o Atlético disputa desde a fase atual.

Onde assistir Ceará x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere no PPV e SporTV na TV fechada, com início da transmissão às 21h30. O confronto é importante para a sequência da Copa do Brasil, já que ambas as equipes brigam pela classificação para as oitavas de final.