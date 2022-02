Cicinho rebate Marinho e diz que Santos é maior que o Flamengo: ‘É o time do Rei Pelé’

O novo atacante do Rubro-Negro disse que precisava dar um ‘salto maior na vida’ após deixar o Peixe

Montagem sobre fotos/Reprodução/SBT/@gilvandesouza9/ CRF Cicinho rebateu declaração de Marinho, novo reforço do Flamengo



O ex-jogador Cicinho entrou nos assuntos mais comentados do Twitter desta terça-feira, 1º, ao rebater Marinho, que, em sua apresentação no Flamengo, afirmou que precisava dar um “salto maior na vida”. Para o atual comentarista do Arena SBT, a grandeza do Peixe supera a do clube carioca. “Foi uma alfinetada, porque o Santos é maior que o Flamengo. O Flamengo tem mais torcida, mas na questão de tamanho não tem comparação. É o time do Rei Pelé”, avaliou o ex-atleta, que foi ídolo no São Paulo e colecionou passagens por Real Madrid e outras equipes europeias.

Marinho foi vendido pelo Santos ao Flamengo por cerca de R$ 8 milhões. Mesmo sendo uma das peças importantes do time de Fábio Carille, o Peixe não fez questão de segurar o atacante, que vivia um clima conturbando na Vila Belmiro e já havia manifestado o desejo de “respirar novos ares” em outras ocasiões. Na última segunda, o jogador demonstrou muita emoção ao dizer que estava realizando um sonho do pai, flamenguista apaixonado. “É uma situação que todo jogador quer passar, de estar em um clube como Flamengo. Parece que a ficha não caiu ainda, eu chego no hotel e parece que não é verdade. Chego aqui no Ninho e não parece verdade”, comentou Marinho.