Mauro Cezar abre o jogo e fala sobre possibilidade do Flamengo contratar Everton Cebolinha 

Comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre a estratégia da diretoria flamenguista no mercado da bola durante o programa ‘Bate-Pronto’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/PAULO NOVAIS/Flamengo TV Mauro Cezar Pereira falou sobre a possibilidade do Flamengo fechar com Everton Cebolinha



O Flamengo está interessado em contratar o atacante Everton Cebolinha, que se destacou com a camisa do Grêmio e, atualmente, defende o Benfica. A diretoria do Rubro-Negro, inclusive, está planejando uma viagem para a Europa com o intuito de conversar com representantes do jogador e com membros do clube português. Para Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, no entanto, o retorno do jovem ao futebol brasileiro é improvável neste momento. Durante o programa “Bate-Pronto”, nesta segunda-feira, 31, o jornalista disse que os rumores não passam de uma “cortina de fumaça”, já que os cariocas também miram outros nomes que estão no Velho Continente.

“O Cebolinha pode ser uma espécie de ‘cortina de fumaça’. A diretoria do Flamengo, provavelmente, vai ouvir um ‘não’ do Benfica, nem vai sentar para tomar café. O Cebolinha acabou de fazer um gol importante no Campeonato Português e deverá ser titular nas oitavas de final da Liga dos Campeões, agora em fevereiro. É quase impossível essa negociação. Essa é uma jogada para tentar contratar outo jogador. O Marcos Braz e o Bruno Spindel não vão viajar para a Europa somente por causa do Cebolinha. Existem outras posições carentes, além da situação do Andreas, que pode sair em definitivo do Manchester United”, analisou Mauro Cezar Pereira.

Também nesta segunda-feira, Marcos Braz concedeu coletiva e falou sobre o assunto de maneira franca. “O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. O atleta já prestou serviço no clube em que está. Não fizemos proposta oficial. O que fizemos foi, com calma e cuidado, é saber se o atleta tem interesse de voltar para o Brasil. Saber se os representantes acham que é uma boa estratégia”, declarou o representante do Rubro-Negro. “É atleta que foi de seleção brasileira e existe a Copa do Mundo. Acho que todo atleta que foi convocado nos últimos anos acredita que pode ser chamado para a Copa. Acredito que esse possa ser um dos pontos que faça a pessoa pensar num retorno no Brasil, mas não temos nada definido ou decidido. Jogou um jogo importante no sábado, infelizmente perderam a final. Interessa há bastante tempo, mas é muito difícil”, acrescentou.