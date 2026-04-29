Cienciano (PER) x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cienciano x Atlético-MG se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta, dia 29, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O Cienciano ocupa atualmente a primeira colocação, com quatro pontos, e busca vencer de novo na competição



Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta, dia 29, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela terceira rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Cienciano ocupa atualmente a primeira colocação, com quatro pontos, e busca vencer de novo na competição. Do outro lado, o Galo aparece em terceiro lugar, soma três pontos e tenta ganhar de nvo na competição.

Onde assistir Cienciano x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

O confronto é importante para a sequência da Sul-Americana, já que ambas as equipes brigam por classificação.