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Cienciano (PER) x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cienciano x Atlético-MG se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta, dia 29, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 12h54
  • BlueSky
LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG O Cienciano ocupa atualmente a primeira colocação, com quatro pontos, e busca vencer de novo na competição

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta, dia 29, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela terceira rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Cienciano ocupa atualmente a primeira colocação, com quatro pontos, e busca vencer de novo na competição. Do outro lado, o Galo aparece em terceiro lugar, soma três pontos e tenta ganhar de nvo na competição.

Onde assistir Cienciano x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

O confronto é importante para a sequência da Sul-Americana, já que ambas as equipes brigam por classificação.

  • BlueSky

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